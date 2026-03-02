（株）千鳥屋本家（飯塚市）ほか千鳥屋本家グループ3社は2月27日、福岡地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は日野孝俊弁護士ほか2名（日野・田村法律事務所、福岡市中央区荒戸3−1−26−1）。

負債は、千鳥屋本家が約7億3800万円で、4社合計で約22億6800万円。



寛永年間（1630年）創業の老舗菓子メーカーで、銘菓「千鳥饅頭」で著名な千鳥屋本家グループ企業として、地元では高い知名度を誇っていた。

千鳥屋本家は2005年9月、菓子販売を目的に福岡県糟屋郡粕屋町で、（有）千鳥屋本家として設立。2006年9月飯塚市本町に移転。2025年2月、（株）千鳥屋本家に組織変更し、2025年7月に現社長が代表取締役に就任した。

扱い商品は、銘菓「千鳥饅頭」をメイン商品として、ヨーデルン（旧：チロリアン）、丸ボーロ、カステラ、白露しずく、ベルギーチョコクランチアルペン、花千鳥、千鳥サブレなどがあり、和・洋菓子の販売を手掛けていた。





ピーク時には65店舗を運営していたが、当社HP上ではグループで44店舗（2025年9月調査時点、本店を除く）に減少し、グループとしても規模は縮小傾向にあった。千鳥屋本家としては2014年3月期の売上高は約8億円をあげていたが、菓子製造業界を取り巻く環境は厳しく、コロナ禍以降の消費低迷や、近年の物価高騰で売上高は伸び悩み、2025年3月期売上高は約5億2500万円に減少。コロナ禍で借り入れた分を含めた金融債務が資産を上回る状況で、資金繰りに窮し、今回の措置となった。なお、同時に民事再生法の適用を申請した3社は以下の通り。※（株）千鳥屋本家（TSRコード:882050605、法人番号:9290001046187、同市、菓子製造、負債総額10億5000万円）※（株）チロリアン（TSRコード:870258311、法人番号:3290001045525、同市、菓子原料販売、負債総額約4億1800万円）※（有）一実（TSRコード:870470809、法人番号:2290002019974、福岡市中央区、菓子製造販売、負債総額約6240万円）なお、今後は親族経営会社がスポンサーとして営業を継続。千鳥屋本家グループ以外の親族経営会社には影響はなく、通常通り営業している。※（株）千鳥屋本家（TSRコード:882160621、法人番号:6290002046874、飯塚市本町4−22、設立2005（平成17）年9月、資本金300万円）