新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、毎週水曜夜10時より無料放送しているABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）の特別番組として、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズに出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希が“モテテクニック”を披露する特別企画『軍神直伝！"モテ女"に選ばれる男の極意』を無料配信した。 特別番組『軍神直伝！"モテ女"に選ばれる男の極意