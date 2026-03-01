軍神・心湊一希が“モテテク”披露！ 特別番組無料配信開始
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、毎週水曜夜10時より無料放送しているABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）の特別番組として、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズに出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希が“モテテクニック”を披露する特別企画『軍神直伝！"モテ女"に選ばれる男の極意』を無料配信した。
特別番組『軍神直伝！"モテ女"に選ばれる男の極意』では、軍神が「レベルが高い」と絶賛した『ラブパワーキングダム２』に参加している最強爆モテ美女８名の攻略法を徹底分析。本番組には、前シーズンに参加した「ABEMA」アナウンサーの瀧山あかねとアイドルグループ・AKB48の元メンバーでタレントの宮崎美穂も参加。彼女たちも思わず「この番組、皆観た方いい」と驚愕した軍神流の“モテテクニック”の数々が披露される。
番組の収録を終えた軍神に改めて「モテるためのコツ」を尋ねると「まずは心を整えること」と回答。続けて「女性は考えてやったモテ技術をすぐに見抜いてしまうので、結局心がそもそも整っていれば見抜かれることはないです。本当に心から相手のことを『可愛い、幸せにしたい』と思えていれば、女性は別に何も不信感を持たないはずなので。ちゃんと心を整えること、ここが全てですね」とコメント。さらに、「軍神の“モテの原点”」について質問すると「幼少期にずっといじめられてたりしていたので、この世界に自分はいなくていい存在だと思ってたんですよ。家も貧乏で、食べるものがなかったのでつくしを醤油で食べたり。でも、ある時めっちゃ面白いお笑い番組を観ていて『これを自分がやったらどうなるんだろう』と思って、次の日に学校でそのお笑い番組のようなキャラクターをやってみたらみんな笑ってくれて。その時に初めて『自分はこの世界にいていいんだ』って思えて、そこから人に与える性格になって今につながっていますね。リアルに女性を幸せにしたいですし、女性にとって自分がここにいていいんだって思える居場所を作りたいから頑張っちゃうみたいな感じです」と真剣に語った。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けしている。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 （timelesz）、タレントの谷まりあが務めている。
（C）AbemaTV, Inc.
