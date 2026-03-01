お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが2月26日、オフィシャルブログを更新。体調を崩していた子どもたちが“完全復活”したことを報告した。 2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、８歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。 この日、「復活」と題してブログを更新。絵