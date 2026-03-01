ラストデーを迎えた国枝栄調教師の管理馬が断然の１番人気で圧勝し、ゴール手前でガッツポーズを見せたルメール騎手のパフォーマンスがＳＮＳでも話題になっている。１日に行われた中山４Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル）は、単勝オッズ１・７倍の１番人気に支持されたチャーリー（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父クリソベリル）が１０馬身差で圧勝。勝ち時計も良馬場で１分５１秒７の好時計だった。ルメール騎手