新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてライブイベント『ポケモン feat.初音ミク VOLTAGE Live！』を３月22日（日）18時より生放送することを決定。また、本放送の視聴チケットを２月27日（金）より販売開始した。 『ポケモン feat.初音ミク VOLTAGE Live！』は、「キミと歌いたい！ポケミクのぜんぶ！」をテーマに開催されるポケミクのライブイベント。初音ミクをはじめとするバーチャルシンガーたちと