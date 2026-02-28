『ポケモン feat.初音ミク VOLTAGE Live！』ABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてライブイベント『ポケモン feat.初音ミク VOLTAGE Live！』を３月22日（日）18時より生放送することを決定。また、本放送の視聴チケットを２月27日（金）より販売開始した。
『ポケモン feat.初音ミク VOLTAGE Live！』は、「キミと歌いたい！ポケミクのぜんぶ！」をテーマに開催されるポケミクのライブイベント。初音ミクをはじめとするバーチャルシンガーたちと、たくさんのポケモンたちが生き生きと動き回り、すべてのポケミク楽曲を披露。キミの目の前で夢と冒険と未来と音楽が交わる、ボルテージ全開のステージをお届けする。
本公演には、VIRTUAL SINGERSとして初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOが出演するほか、ゲストに重音テトが登場。また、ピカチュウやイーブイ、メロエッタ、ミライドンなど多数のポケモンたちも出演予定。
Art by 竹 (C)2026 Pokemon.(C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. (C)Crypton Future Media, INC.
