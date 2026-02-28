元ＡＫＢ４８の梅田彩佳（３７）が２７日、Ｘに咳エチケットについて投稿。１・４万件のいいねが寄せられる反響となっている。Ｘでは「電車の中、マスクしてない人に限ってバリ咳してるの、顔面ビンタしたくなります。マスクしてください！！！エチケットとして他の人のことも考えてね！！という心の叫び。」と投稿。この約１時間半後、「なんかめちゃくちゃいいねとリプライきてびっくりしたでも本当にそうだよ。イ