Image: ACEMAGIC 2026年はローカルAI用のミニPCも、デザインで選ぶ時代になるかも。アメリカ版ファミコンのNESをモチーフにしたミニPC「Retro X5」。チャーミングなデザインですよね。パッケージもかわいい。でも価格は可愛くない。約14万円くらいですから。でもスペックを見たら納得しました。CPUは12コア/24スレッド、最大5.1GHzで駆動するRyzen AI 9 HX 370。フルHDならAAAタイトルも軽や