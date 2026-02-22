ハーモニーランドのリゾート化に向けて、町全体の観光振興や地域活性化を図ろうと、運営会社と大分県日出町が22日、包括連携協定を結びました。 日出町で行われた締結式では、安部徹也町長とサンリオエンターテイメントの小巻亜矢社長が協定書に署名しました。 今回の協定は、数百億円を投じて新たなアトラクションやホテルを建設するハーモニーランドのリゾート化に向けて、町全体の