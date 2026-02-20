Google ストアで「新生活キャンペーン」が2月25日〜3月31日まで開催！Pixel 10が初の割引にグーグル（以下、Google Japan）は20日、同社が運営する日本向けGoogle公式Webショップ「Google ストア」（ https://store.google.com/ ）にて「新生活キャンペーン」を日本時間（JST）の2026年2月25日（水）0：00から3月31日（火）23：59まで開催するとお知らせしています。新生活キャンペーンでは製品の値引きや対象製品の下取りでの払い