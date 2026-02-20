女子フリージャンプで転倒するアデリア・ペトロシャン＝ミラノ（共同）【モスクワ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で19日終了したフィギュアスケートで、中立選手として出場したロシア勢は男女ともに6位で、ソ連時代の1960年スコーバレー大会以来66年ぶりにフィギュアで「メダルなし」に終わった。64年インスブルック大会以降、2006年のトリノ大会までペアで12連覇を果たすなど「フィギュア大国」を自認してきた。今大会は2