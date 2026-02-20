大分市と大分空港を結ぶホーバークラフトの運航会社は20日会見を開き、4月からの新ダイヤを発表しました。 【写真を見る】「ホーバークラフト」4月から1日10便に増便へ好調の「周遊便」は空港発も新設 （大分第一ホーバードライブ・小田典史社長）「フル運航もに向けた第一ステップということで、10便プラス土日の周遊という形で実施します」 運航する大分第一ホーバードラ