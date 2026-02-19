大分県スポーツ協会の今年度の表彰式が行われ、国内外の大会で好成績を収めた選手や団体に賞状が贈られました。 【写真を見る】大分県スポーツ協会表彰式優秀賞に柳ヶ浦高校や渡辺一平ら20の選手・団体 県スポーツ協会の選手部門の優秀賞には、1月に全日本高校女子サッカー選手戦で優勝した柳ヶ浦高校や世界水泳の200メートル平泳ぎで2位となった渡辺一平選手ら20の選手・団体が選ばれました。