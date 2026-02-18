猫を『追いかけると逃げていく』のは何故？ 猫を追いかけた瞬間、全力で逃げていく姿に心当たりはないでしょうか。これは性格が冷たいからでも、嫌われているからでもありません。 多くの場合、猫の体にしみついた本能が反応しているだけで次のような理由が考えられます。 1.追われる動きは「捕まる恐怖」を刺激する 猫にとって「背後から近づかれる」「じっと見つめる」「速い行動」は警戒心が強まるため要注意です。