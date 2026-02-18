2月13日、秋篠宮家の次女・佳子さまは、元赤坂の秋篠宮邸で伝統工芸士らと懇談された。懇談の席には、日本伝統工芸士会会長の戸田敏夫さんら6人が参加され、日本工芸会の総裁を務める佳子さまは工芸士らの技術や思いなどについて耳を傾けたという。皇室ジャーナリストが語る。【写真】佳子さまが着用の1万2000円“津軽塗イヤリング”。他、かつて話題となった佳子さまご着用のイヤリングを振り返り「佳子さまは昨年11月、伝統的