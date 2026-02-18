記事のポイント 従来のSEOでは不十分となり、老舗ブランドが生成AI検索対策を本格化している。 PDPや商品情報を再構築し、AI検索上での正確性と可視性を高めている。 AI活用は商品開発の最適化とチーム効率向上に直結させている。 2月11日に開催されたGlossy主催のAIマーケティング戦略イベントにおいて、老舗スキンケアブランドの幹部らは、ひとつの事実を明らかにした。それは、従来型のSEO戦略だけではもはや不十分であるという