副菜の主役として活躍することの多いブロッコリー。ゆでて調理することが多い食材ですが、じつは蒸し焼きにしてもおいしいんです。そこで今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、簡単にできる「焼きブロッコリー」レシピを教えてもらいました。茹でるのではなく蒸し焼きにすることで、ブロッコリーならではの甘味が引き立ちます。シンプルさがクセになる！「焼きブロッコリー」ブロッコリーはゆでるもの、と