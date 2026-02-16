»ä¤Ï¥«¥ä¡£É×¥±¥ó¥¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢Êì¤Î²È¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬³¬ÃÊ¤«¤éÍî¤Á¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÊì¤Î²È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢Æþ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ù¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤á±ó¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë·»¤Ë¤âÏ¢Íí¡£¤·¤«¤·»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ËÀè¤ËÏ¢Íí¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤¦¤ó¤¶