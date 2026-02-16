ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。三浦璃来木原龍一組（木下グループ）は、73.11点をマークして5位発進となった。首位のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）とは6.90点差。リフトでのミスが響いたこの結果に、日本のファンからは驚きの声が上がっている。五輪の大舞台で、世界王者の“りく