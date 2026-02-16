◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日女子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月15日プレダッツォ・ジャンプ競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が15日（日本時間16日）に行われ、個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（27＝北野建設）は128メートル、125メートルの合計257.0点で8位に終わり、今大会3個目のメダル獲得はな