フジ・メディア・ホールディングスが入るビル＝東京都港区村上世彰氏が関与する投資家グループは13日、対立してきたフジ・メディア・ホールディングス（HD）の株式を巡り、一定程度の保有や買い増しの可能性があるとの声明を発表した。フジHD側は、村上氏との対話で「今後株を取得せず、残りも市場で売却する」と回答を得たと公表していたが反論した。村上氏側は、フジHDの株価が低迷しており売却できないと主張。妥当と考える