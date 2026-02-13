NHK出身のフリーアナウンサーが、同じくテレビ東京からフリーアナウンサーとなった森香澄へのほのかな嫉妬心を告白。自身のファン層とのギャップに苦悩する胸中を明かし、スタジオを沸かせた。【映像】森香澄に嫉妬する元NHKアナウンサー2月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から