5人組ロックバンド「Nobelbright」のボーカルの竹中雄大（30）が12日までに更新。「もう俺はライブやらずに趣味で音楽やってるくらいの方がいいのかも」とつづった10日のポストが話題を呼んでいる。バンドの公式サイトで10日の札幌公演の延期を発表。理由は竹中が「インフルエンザB型の陽性判定」を受けたとした。竹中は「本当にごめんなさい。年1で体調の問題でライブできなくなってて、流石にもうプロ失格やなぁ」と前置きした上