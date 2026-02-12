―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第567回をよろしくお願いします。◆ワークマン珠玉のアイテム3選今回、ワークマンの展示会にお邪魔させてもらいました。今年の春に登場するワークマン珠玉のアイテムをきんひ先行して紹介させていただきます。◆リカバリーウェアはワークマン以外に選択肢がない