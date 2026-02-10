鳴門市の北灘沖で、特産の「鳴門わかめ」の収穫が始まり、港は水揚げ作業に追われています。漁師の内堀一貴さん、40歳です。2月10日の朝、鳴門市北灘町の粟田漁港から沖合い約1キロにある養殖棚に向かい、収穫作業を始めました。北灘漁協の管内では、13軒が鳴門わかめの養殖をおこなっていて、2月から今シーズンの収穫作業が始まりました。ワカメは、2025年11月中旬ごろに種付けしたもので、今の時期は50メートルのロ&