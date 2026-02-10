「鳴門わかめ」収穫はじまる 鳴門市の北灘沖【徳島】
鳴門市の北灘沖で、特産の「鳴門わかめ」の収穫が始まり、港は水揚げ作業に追われています。
漁師の内堀一貴さん、40歳です。
2月10日の朝、鳴門市北灘町の粟田漁港から沖合い約1キロにある養殖棚に向かい、収穫作業を始めました。
北灘漁協の管内では、13軒が鳴門わかめの養殖をおこなっていて、2月から今シーズンの収穫作業が始まりました。
ワカメは、2025年11月中旬ごろに種付けしたもので、今の時期は50メートルのロープ1本から200キロほどのワカメがとれるそうです。
内堀さんは10日の一日で、約2トンを水揚げしました。
（漁師・内堀一貴さん）
「ちょっと色落ちが心配だったんですけど、今のところ大丈夫そうです」
Q.どんな食べ方がいい？
（漁師・内堀一貴さん）
「やっぱりしゃぶしゃぶがおいしいかなと、あとはみそ汁に入れたり、ポン酢に入れてもらったり」
水揚げ作業は3月中旬まで続き、北灘漁協では約750トンの収穫を見込んでいます。
2月14日には、北灘町の「JF北灘さかな市」で恒例の「わかめ祭り」が開かれ、ワカメの詰め放題などのイベントが行われます。