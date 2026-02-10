大分県別府市の志高湖は10日、湖面が凍結し、真冬の景色が広がりました。 【写真を見る】志高湖が凍結真冬の景色広がる11日以降、最高気温は3月並みに大分・別府市 （若林気象予報士）「午前10時の志高湖です。日差しが少なく、空気がヒンヤリとしています。まだ雪が残っている所もあって、湖の3分の1は凍っています」 8日、大分県内に大雪をもたらした寒気と放射冷却の影響で、10日も厳しい冷え込みとなりました。最低気