新設のホームランウイング前ウォーニングゾーンに導入中日の本拠地、バンテリンドーム ナゴヤを運営する株式会社ナゴヤドームは9日、ミズノとカネカが共同開発した自然界で分解する人工芝「Re Green Grass 9（リグリーングラスナイン）」を、2026年シーズンから採用すると発表した。生分解性の人工芝がスポーツ施設に採用されるのは世界で初めてとなる。採用場所は、今オフに新設される「ホームランウイング」前のウォーニング