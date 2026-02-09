新設のホームランウイング前ウォーニングゾーンに導入

中日の本拠地、バンテリンドーム ナゴヤを運営する株式会社ナゴヤドームは9日、ミズノとカネカが共同開発した自然界で分解する人工芝「Re Green Grass 9（リグリーングラスナイン）」を、2026年シーズンから採用すると発表した。生分解性の人工芝がスポーツ施設に採用されるのは世界で初めてとなる。

採用場所は、今オフに新設される「ホームランウイング」前のウォーニングゾーン。同製品はカネカが開発した生分解性バイオポリマー「Green Planet」を使用しており、土壌中だけでなく海水中でも水と二酸化炭素（CO2）に分解される特長を持つ。

近年、人工芝は摩耗した破片が意図せず海に流出し、マイクロプラスチックとして海洋生態系へ悪影響を及ぼすことが課題となっている。これに対し、同製品は人工芝葉に90％以上のバイオマス由来樹脂を使用。石油由来の製品に比べてCO2排出量を低減できるだけでなく、流出した際も環境負荷を最小限に抑えることが可能だという。

性能面でもプロ仕様となっており、ミズノ社の従来品と同等のスポーツ性能を保持。激しいプレーが繰り広げられるプロ野球のフィールドでも遜色なく使用できる。

株式会社ナゴヤドームは、球場運営における環境負荷低減を重要課題と位置づけている。環境に配慮した取り組みを「見える形」で発信することが、地域社会や次世代へのメッセージになると判断し、今回の導入を決定した。すでにホームランテラスを採用するなど、2026年から新たな形に生まれ変わる。球界の環境保護活動に一石を投じる、画期的な試みとして“激変”に注目が集まる。（Full-Count編集部）