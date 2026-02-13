ニューストップ > IT 経済ニュース > IT総合ニュース > 独身男性が食洗機を導入した結果 PR企画 コラボニュース 独身男性が食洗機を導入した結果 2026年2月13日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと パナソニックの食洗機、「SOLOTA」をライブドア編集部の30代男性が導入 A4ファイルサイズのパーソナル食洗機で、シンプルな操作性が魅力だという 導入によって想像以上の解放感があり、日常に小さな余裕がもたらされたそう ◆パナソニック パーソナル食洗機SOLOTA 記事を読む おすすめ記事 宮根誠司「ミヤネ屋」９月末で終了を生報告「本当に幸せ者」慰留断った理由も明かす 2026年2月12日 15時51分 藤井貴彦、『news zero』での高梨沙羅へ“失礼質問”に「選手たちかわいそう」視聴者が抱いた不快感 2026年2月12日 21時30分 ファンの女子中学生にわいせつ行為か 連絡先渡す交換条件に裸の写真も要求 元歌手の男を逮捕 警視庁 2026年2月13日 10時53分 【速報】戦争で死亡の選手写真ヘルメットを着用のウクライナ選手が失格に…オリンピックでの追悼表現認めず 2026年2月12日 17時13分 与党が全17の常任委員長ポストを要求 野党は同意せず 2026年2月13日 0時29分