中国の若者の間で、「新三金」が人気だ。「旧三金」は金の指輪、金のネックレス、金のイヤリングを指すが、「新三金」はこれとは異なり、マネーファンド、債券ファンド、金ファンド（ファンドは中国語で「基金」）のことだ。この「新三金」が、若者の間で静かなブームとなっている。アント・ウェルスによると、2025年末現在、2100万人を超えるユーザーが「新三金」に投資しており、若いユーザーが半数近くを占めている。インターネ