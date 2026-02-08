1972年式ビュイック・リビエラ1971年から1973年にかけて、「ボートテール」デザインを取り入れたビュイック・リビエラは計3万4080台生産された。CTCオートランチはそのうち20台を所有している。内訳は1971年式5台、1972年式8台（本車含む）、1973年式7台だ。特徴的なリアエンドとボートテール・ウィンドウは1963年式コルベット・スティングレイを彷彿とさせる。【画像】大きさは豪華さの証。フルサイズのラグジュアリークーペ【ビ