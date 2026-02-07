2020年オフに施設訪問…始まった伝説の5年間ドジャース・大谷翔平投手を巡る“逸話”は事実だった。米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者が、シアトルにあるトレーニング施設「ドライブライン・ベースボール」内でのエピソードを公開した。そんな中で当時の打撃部門責任者のタナー・ストーキー氏の予言を大きく覆されることがあったという。短縮シーズンだった2020年、大谷は打率.190、7本塁打に終わり、10月にド