茶道の道具の風炉「ふ（2）ろ（6）」の語呂合わせにちなんで、2月6日は「抹茶の日」。そこで、ESSE公認インスタグラマー＆編集部のおすすめの「濃厚抹茶スイーツ」を5つ紹介します。ほろ苦いオペラケーキから関西限定のチョコラスク、グルテンフリーのものまで、上品なうま味を堪能できる個性豊かなラインナップが集まりました。フランスの洋菓子と抹茶がコラボレーション香ばしいアーモンド生地とほろ苦い抹茶クリームを重ねた9層