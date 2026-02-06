茶道の道具の風炉「ふ（2）ろ（6）」の語呂合わせにちなんで、2月6日は「抹茶の日」。そこで、ESSE公認インスタグラマー＆編集部のおすすめの「濃厚抹茶スイーツ」を5つ紹介します。ほろ苦いオペラケーキから関西限定のチョコラスク、グルテンフリーのものまで、上品なうま味を堪能できる個性豊かなラインナップが集まりました。

フランスの洋菓子と抹茶がコラボレーション

香ばしいアーモンド生地とほろ苦い抹茶クリームを重ねた9層仕立て。リッチな生地感と香り高い抹茶の調和に驚くはず。木箱入りだから、あらたまった席にも◎。

【写真】アーモンド生地と抹茶クリームを重ねたオペラケーキ

・京オペラ抹茶九重 縦13×横12×高さ5.5cm ￥3780（福寿園）

追い抹茶も楽しめる、柔肌の濃厚抹茶大福

もっちもちで心地よく伸びる求肥（ぎゅうひ）の中には、抹茶あんがぎっしり。濃いけれど、上品な甘味、渋味、うま味だから、食べ心地は軽やか。京都産の高級抹茶を使用。

・MAMIDORI大福セット 大福6個、抹茶30g ￥4698（MAMIDORI）

抹茶そのもののうま味を濃厚テリーヌで堪能

一般的な抹茶スイーツに比べ、抹茶をぜいたくに使用。苦味、渋味のバランスがいいのは、うま味と甘味の深い焙煎抹茶を使っているから。ねっとり食感がやみつきに。

「見た目から濃厚さがわかります！ アイスと合わせて食べてみたい！」（saさん）

・特濃抹茶テリーヌ 140g ￥4980（八十八良葉舎）

玄米粉のカヌレから抹茶カスタードがとろり

玄米粉の香ばしさと抹茶のうま味ある香りがマッチした、グルテンフリースイーツ。外のガリッと香ばしい生地と、中のとろっとした食感のコントラストも最高！

・抹茶玄米カヌレ4個セット ￥2300（千休）

関西限定の香り高い抹茶チョコラスク

抹茶を練り込んだガトーラスクを、抹茶たっぷりのチョコレートでコーティング。10〜5月下旬、関西4店舗のみの販売ですが、足を延ばして買いに行く価値アリ！

「人気手土産の限定品。手に入りにくいからこそ引かれます」（saさん）

・グーテ・デ・ロワ マッチャ 5枚入り 地域限定商品 ￥1188（ガトーフェスタ ハラダ）