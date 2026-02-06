日本ハムキャンプ地を訪れた中田氏昨季限りで現役を引退した中田翔氏が6日、日本ハムの1軍キャンプ地を訪れ、新庄剛志監督と笑顔で握手を交わした。午後の練習が始まり、新庄監督がグラウンドに登場。一塁ベンチから練習を見守っていた中田氏は立ち上がって握手を交わし、数秒談笑した。中田氏は2007年高校生ドラフト1巡目で日本ハムに入団。2021年途中までプレーした。昨季限りで現役を引退。今キャンプでは古巣中日のキャ