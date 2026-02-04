彗星のように突然現れ、芸能界できら星のごとく輝くタレントたち。しかしその輝きが、一夜明けると消えてしまうこともある。不祥事などを起こしたり、世間からの批判で表舞台から姿を消す者。病気や自身の意思で“引退”を決断するケースも……。【結果一覧】 復活してほしい芸能人、松本人志を抑えたダントツの1位はそれでもその才能ゆえに、復帰を望まれる芸能人も少なくない。振り返れば、唯一無二の“歌姫”山口百恵さんや