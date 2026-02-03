おなかの脂肪を落としたいなら、まずは始めたいのが脂質を抑える「ゆる脂質オフ」。きつい運動や厳しい食事制限をしなくても、老け見えせず脂肪を落とすことができます。今回は、体づくりのスペシャリスト・岡田隆さんに、ゆる糖質オフのメリットと、ダイエット中に意識したい「脂質」の違いについて教えてもらいました。ゆる脂質オフの4つのメリット岡田さんによると、ゆる脂質オフには以下の4つのメリットがあるそう。●1：脂質