おなか太り解消に効果絶大！老けずにやせる「ゆる脂質オフ」メリット4つ。太りにくい油の選び方も
おなかの脂肪を落としたいなら、まずは始めたいのが脂質を抑える「ゆる脂質オフ」。きつい運動や厳しい食事制限をしなくても、老け見えせず脂肪を落とすことができます。今回は、体づくりのスペシャリスト・岡田隆さんに、ゆる糖質オフのメリットと、ダイエット中に意識したい「脂質」の違いについて教えてもらいました。
ゆる脂質オフの4つのメリット
岡田さんによると、ゆる脂質オフには以下の4つのメリットがあるそう。
●1：脂質を控えるのを意識するだけで効果絶大！
1g当たり4kcalの糖質に対し、脂質は9kcal。高カロリーな脂質を抑えるだけで効果が早く出ます。
●2：ご飯やパンはガマンせず食べられる
ご飯などの主食は脂質が低く、かつ消費が早いエネルギー源なので、適度に食べてOK。
●3：面倒なカロリー計算いらず
脂質過多なメニューに注意するだけで、細かく計算しなくても大幅カロリーカットが可能に。
●4：甘いお菓子も禁止しなくてOK
脂質が少ないおやつなら食べて大丈夫。甘いものを食べられる満足感でストレス知らず。
ダイエット中に覚えておきたい「脂質」の違い
脂質は体に必要な栄養素なので、完全オフするのではなく、量や質を考えて摂取を。体脂肪に合成されやすい「飽和脂肪酸」や「オメガ6脂肪酸」を控えつつ、「MCTオイル」や「オメガ3脂肪酸」を選ぶと、太りにくくなります。
●とりすぎ注意の脂質は？
飽和脂肪酸
肉の脂身、バターのような動物性の脂肪。多くとりすぎると肥満や生活習慣病を招き、健康を損ねる原因に。
オメガ6脂肪酸
サラダ油、コーン油などに含まれる油。現代人は加工品や揚げ物でとりすぎているので、意識して減らして。
●おすすめの脂質は？
MCTオイル
ココナツオイルなどから中鎖脂肪酸のみを抽出した油。肝臓でエネルギー源に変換されるため、体脂肪の蓄積を防ぐ効果が期待できる。150℃以上の調理には使用不可。
オメガ3脂肪酸
魚介類に含まれるEPA・DHA、エゴマなどに含まれるα−リノレン酸は良質で、健康維持にもおすすめ。