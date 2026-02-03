「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場野球日本代表「侍ジャパン」は3日、2月に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場するサポートメンバーを発表。中日・根尾昂投手、ロッテ・西川史礁外野手らが選出された。発表されたサポートメンバーは14人。根尾と西川のほか、佐々木泰内野手（広島）、石上泰輝内野手（DeNA）、中山礼都内野手（巨人）ら各球団期待の若手選手が名を連ねた。14人は侍ジャパ