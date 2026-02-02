グラミー賞の舞台で、ドナルド・トランプ政府の強硬な移民取り締まり政策を弾劾する声が相次いだ。また、ミネソタ州で連邦捜査官による取り締まりの過程で2人が中で打たれて亡くなった事件などに抗議し、米国移民・関税執行局（ICE）の取り締まり中止を求めた。一部の出席者は「ICE OUT」と記されたピンバッジを着用した登場した。1日（現地時間）、米国ロサンゼルス（LA）で開催された第68回グラミー賞授賞式において、主要部門を