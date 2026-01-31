すっきり片付いた家に欠かせないのが「使い勝手のよい収納アイテム」。今回、無印良品やニトリなどでも手に入るアイテムをピックアップ。家じゅうの片付けがぐっとラクになる愛用グッズを、整理収納アドバイザーとしても活躍するESSEフレンズエディター2名が紹介します。1：家のあらゆる場所で活躍！無印良品の「仕切りスタンド」無印良品のアイテムをオススメしてくれたのは、整理収納コンサルタントとクリンネスト1級の資格をも