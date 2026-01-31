片付け上手が愛用する「収納アイテム」2つ。本からキッチン用品まで活躍する無印良品の“名品”も
すっきり片付いた家に欠かせないのが「使い勝手のよい収納アイテム」。今回、無印良品やニトリなどでも手に入るアイテムをピックアップ。家じゅうの片付けがぐっとラクになる愛用グッズを、整理収納アドバイザーとしても活躍するESSEフレンズエディター2名が紹介します。
1：家のあらゆる場所で活躍！無印良品の「仕切りスタンド」
無印良品のアイテムをオススメしてくれたのは、整理収納コンサルタントとクリンネスト1級の資格をもつ奥田明子さん（50代）。
サイズがバラバラな絵本や教科書、雑誌を整理するのに使いやすい仕切りスタンド。重みがあって倒れにくいので、本以外にもフライパンやトレーなどキッチングッズの収納にも活躍します。
「“家のあちこちで使える収納グッズ”はお片づけサポートのお客様にも大好評！」（奥田さん）
・スチロール仕切りスタンド ホワイトグレー 3仕切 大 約21×27×16cm（無印良品）
2：重いものを入れてもラクに動かせる「キャスターつきボックス」
整理収納アドバイザーの森川とろろさん（40代）がイチオシするのは、少し傾ければラクに動かせるキャスターつきボックス。
底の片側にキャスターがついているので、シンク下では日用品のストック収納に、キッチンまわりでは調味料収納としても大活躍です。同じシリーズなら隙間なく並べられて、見た目もスッキリ！
「仕事でのお客様からも『重くても取り出しやすい！』と喜ばれます」（森川さん）
・すき間なく並べるコロ付きストッカー クラネ ホワイト GP19 幅13×奥行40×高さ24cm（ニトリ）
※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で販売されていたアイテムです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください