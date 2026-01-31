すっきり片付いた家に欠かせないのが「使い勝手のよい収納アイテム」。今回、無印良品やニトリなどでも手に入るアイテムをピックアップ。家じゅうの片付けがぐっとラクになる愛用グッズを、整理収納アドバイザーとしても活躍するESSEフレンズエディター2名が紹介します。

1：家のあらゆる場所で活躍！無印良品の「仕切りスタンド」

無印良品のアイテムをオススメしてくれたのは、整理収納コンサルタントとクリンネスト1級の資格をもつ奥田明子さん（50代）。

【写真】本類の整理にも最適！無印良品の「名品」

サイズがバラバラな絵本や教科書、雑誌を整理するのに使いやすい仕切りスタンド。重みがあって倒れにくいので、本以外にもフライパンやトレーなどキッチングッズの収納にも活躍します。

「“家のあちこちで使える収納グッズ”はお片づけサポートのお客様にも大好評！」（奥田さん）

・スチロール仕切りスタンド ホワイトグレー 3仕切 大 約21×27×16cm（無印良品）

2：重いものを入れてもラクに動かせる「キャスターつきボックス」

整理収納アドバイザーの森川とろろさん（40代）がイチオシするのは、少し傾ければラクに動かせるキャスターつきボックス。

底の片側にキャスターがついているので、シンク下では日用品のストック収納に、キッチンまわりでは調味料収納としても大活躍です。同じシリーズなら隙間なく並べられて、見た目もスッキリ！

「仕事でのお客様からも『重くても取り出しやすい！』と喜ばれます」（森川さん）

・すき間なく並べるコロ付きストッカー クラネ ホワイト GP19 幅13×奥行40×高さ24cm（ニトリ）

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で販売されていたアイテムです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください