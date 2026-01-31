2月8日投開票の衆議院選挙をめぐり、JNNが実施した序盤情勢調査で、自民党が単独過半数をうかがう勢いであることが明らかになった。解散から投開票までわずか16日間という戦後最短、異例の選挙戦となった各党の情勢を、TBSテレビ選挙本部長・市澤牧彦 政治部デスクが最新情報を交えて徹底解説する。【写真を見る】衆院選 各党の序盤情勢自民「単独過半数」うかがう勢い 高市内閣の支持率が追い風にJNNの序盤情勢調査によると、自民