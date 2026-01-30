阿南市でこのほど、地元に伝わる海の民話がアニメ化され、1月30日に地元の小学校で上映会が開かれました。「神様、どうか獲物が掛かりますようにお願いします。石が笑った不思議なことがあるもんだ」今回、アニメ化されたのは、阿南市の海にまつわる民話「手島若宮神社のご神体」です。物語は、信心深い漁師の網にかかった石を若宮神社に祀ると豊漁となり、村が栄えたというストーリーで、海にまつわる民話の継承に取