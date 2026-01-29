【欧州CLリーグフェーズ第8節】(アンフィールド)リバプール 6-0(前半2-0)カラバフ<得点者>[リ]アレクシス・マック・アリスター2(15分、61分)、フロリアン・ビルツ(21分)、モハメド・サラー(50分)、ウーゴ・エキティケ(57分)、フェデリコ・キエーザ(90分)<警告>[カ]M. Janković(70分)観衆:60,043人└リバプールがサラー復活弾など圧巻6-0完勝!欧州CL16強ストレートイン決定! 遠藤航は開始4分から緊急出場