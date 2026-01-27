忙しい日々のなかで、気づかないうちにストレスをため込んでしまう人も多いのではないでしょうか？元浪費家で、3人の子どもと夫と5人で暮らす主婦のみさきさんも、「疲れやストレスを発散するために、ついお金を使ってしまうことが多かった」と語ります。しかし、お金をかけずにできる「小さな習慣」を始めた今は、物欲を上手にコントロールできるようになったそう。今回は、みさきさんが続けている、物欲をなくす効果絶大の癒や