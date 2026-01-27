1月27日の朝、徳島市で工場や蔵が焼ける火事がありました。けが人は確認されていません。火事があったのは、徳島市佐古八番町です。警察と消防によりますと、27日の午前8時過ぎ、「建物から炎と煙があがっている」と近所の人から119番通報がありました。消防がかけつけ、火は約1時間後にほぼ消し止められましたが、住宅に隣接する工場と蔵が焼けました。これらの建物は、県外に住む男性が管理していて、出火当時は帰省のため在宅し