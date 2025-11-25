中国メディアのCNMOは25日、韓国貿易協会国際貿易通商研究院が発表した報告書によるものとして、韓国は産業用ロボット設置台数で世界4位、ロボット密度では世界1位だと報じた。記事によると、韓国ロボット市場は出荷量全体の71．2％を国内向けが占め、輸出比率は比較的低い。これに対し、設置台数で世界2位の日本は出荷量の70％以上が海外向けだ。報告書は、日韓のこの差の根本的な原因は両国のサプライチェーンの構造的違いにある